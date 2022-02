Il brano disponibile su Spotify e in tutti i digital store

E’ disponibile su Spotify e in tutti i digital store ‘La primavera – Georgia Mos Remix’, la versione remix ufficiale del brano di Jovanotti realizzato appositamente e ad hoc da Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia e non solo con migliaia di follower, nonché uno dei volti di spicco della scena dance e house mondiale. La versione remix by Georgia Mos del brano ‘La primavera’ esce su etichetta Sbam records/Universal.

Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale. Il suo brano ‘If you had my love’, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre 3 milioni di ascolti su Spotify, sino alla recentissima collaborazione discografica con l’artista svizzera Pull N Way nel brano ‘Will you follow me?’. Tra i suoi grandi successi anche ‘Call 911’ feat Ella Loponte e ‘Amami a tempo’ disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music, e Ego Music ‘Y U?’ feat Nino Lucarelli.

“Sono davvero onorata di aver avuto l’opportunità di realizzare il remix ufficiale del brano ‘La primavera’ di Jovanotti – dichiara Georgia Mos – Lorenzo è sempre stato uno dei miei artisti italiani preferiti in assoluto e l’essere stata scelta per questo progetto mi rende davvero entusiasta. Ho iniziato anche io come lui come dj, lo sento davvero molto vicino al mio mondo e non ho paura di ‘osare’ davanti ad un fuoriclasse come lui. La mia versione remix del brano è caratterizzato dall’unicità della voce di Jovanotti insieme a sonorità elettroniche e house del mio mondo contemporaneo che si uniscono per l’occasione in un tutt’uno davvero inedito, esplosivo e sorprendente”.

“Anche se negli ultimi anni le donne dj hanno più spazio e più credibilità nel mondo musicale penso ci sia ancora parecchia strada da fare – aggiunge Georgia Mos – Fortunatamente io ho sempre avuto supporto da parte dei miei colleghi, ancora troppo spesso però noto come per alcuni sia ‘strano’ vedere o ascoltare una donna in consolle, atteggiamento che in Europa e nel mondo c’è meno. Io continuo a lavorare sodo e sogno nuove collaborazioni e produzioni musicali, spero di poter condurre presto un programma radiofonico o televisivo tutto mio”.

