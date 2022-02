Sulle note di Vita Spericolata la clip ripercorre i look della rockstar attraverso un viaggio in ascensore

Vasco Rossi compie oggi 70 anni. Un traguardo importante che il rocker di Zocca decide di celebrare con un post su Instagram in cui compare sotto forma di cartone animato. “Siamo qui… a quota 70!!! Al… 70-esimo piano “spericolato”!!!!!!!”, scrive Vasco. Sulle note di ‘Vita spericolata’, si vede lui che prende un ascensore e comincia a salire, fermandosi al 14esimo piano, dove si vede lui ragazzo che suona la chitarra, poi al 23esimo, con un Vasco giovanissimo a Punto Radio, poi al 30esimo, già cantante affermato. L’ascensore continua a salire e lo porta al 41esimo, poi al 52esimo, dove si vede il Vasco rocker che muove le folle per i suoi concerti. Infine al 64esimo, il Vasco di oggi, che crea eventi indimenticabili. Al termine del video, che dura circa un minuto, Vasco scende dall’ascensore al 70esimo, dove trova una grande torta con la scritta ‘Vasco 70 – Siamo qui’. La chitarra elettrica appoggiata alla torta è infine la dimostrazione che Vasco non ha alcuna voglia né intenzione di fermarsi qui, e vuole continuare a regalare sogni ai suoi fan

GUARDA IL CARTONE

