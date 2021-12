Da Elisa a Gianni Morandi, da Achille Lauro a Rkomi: il direttore artistico del Festival svela i nomi dei 22 cantanti in sfida

In collegamento al Tg1, Amadeus – direttore artistico del Festival di Sanremo – ha svelato in anteprima i nomi dei 22 ‘Big’ che saranno in gara alla 72esima edizione del Festival.

Tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo ci saranno anche Elisa e Gianni Morandi. Sul palco dell’Ariston anche ci saranno i Dito nella piaga con Donatella Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Dargen D’Amico, Highsnob e Hu.

In un secondo collegamento in diretta con il Tg1, il direttore artistico del Festival di Sanremo ha svelato poi anche gli altri 11 Big in gara sul palco dell’Ariston a febbraio. Sono Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood con Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka7even.

