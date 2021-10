L'attore, 59 anni, era malato di tumore

E’ morto all’età di 59 anni James Michael Tyler, attore noto per il ruolo di Gunther in “Friends”. Tyler è morto domenica a casa a Los Angeles per un cancro alla prostata, ha fatto sapere il suo manager, Toni Benson. A Tyler gli era stato diagnosticato per la prima volta nel 2018.

“Il mondo lo conosceva come Gunther (il settimo “Amico”), dalla serie di successo “Friends”, ma i suoi cari lo conoscevano come attore, musicista, impegnato nella lotta contro il cancro e marito amorevole”, ha scritto Benson. Tyler è apparso brevemente in alcune serie tv degli anni ’90 prima di essere scelto come personaggio di sfondo nei secondi episodi di “Friends” nel 1994. Successivamente è diventato la guest star più ricorrente nella serie interpretando Gunther, il barista del Central Perk con un amore non corrisposto per Rachel (Jennifer Aniston).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

