Grande Fratello Vip 6

Nella casa di Cinecittà, l’ex nuotatore azzurro è a disagio per le insistenti affettuosità di Lulù, mentre Nicola Pisu inizia a provare dei sentimenti per Miriana Trevisan

In attesa della decima puntata del Grande Fratello Vip 6, venerdì 15 ottobre alle 21.45 su Canale 5, Lulù Selassiè ci riprova con Manuel Bortuzzo. La più piccola delle presunte principesse etiopi è tornata alla carica con l’ex campione di nuoto.

È andata nella stanza di Bortuzzo e gli ha confidato che vorrebbe mantenere un buon rapporto di amicizia: “Voglio essere libera di abbracciarti, ok? Vorrei capire fin dove posso andare. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti. Che dici amore? Mi fai emozionare, perché queste sono cose che vorrei fare tutti i giorni e mi limito. Quindi possiamo rimanere con questa cosa che posso essere più libera con te? Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Posso essere libera di coccolarti o abbracciarti?”.

Manuel, pur invitandola a stare tranquilla e serena, è stato categorico: “Non trovo il senso di abbracciarti. Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio. Mi sento a disagio quando vuoi abbracciarmi o coccolarmi”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Grande Fratello Vip 6: Miriana Trevisan e Nicola Pisu, sta nascendo qualcosa

Per una coppia mai nata, nella casa del Grande Fratello Vip 6 ce n’è una pronta a sbocciare. Dopo un bacio notturno nei giorni scorsi, ieri, Nicola Pisu ha sussurrato a Miriana Trevisan: “Mi piaci tanto”. La showgirl però non è convinta che l’amicizia possa trasformarsi in qualcosa di diverso e più profondo.

Nel frattempo, la convivenza sta cominciando a stare stretta a Soleil Sorge che ha criticato il disordine di Aldo Montano ma anche Clarissa Selassiè che, durante un gioco, se l’è presa con un uomo adulto della casa più spiata d’Italia senza però farne il nome: “Sto notando un po’ di persone maleducate. Ogni volta che faccio qualcosa devono commentare in modo negativo. Non sono una tua amica, potresti essere mio padre!”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata