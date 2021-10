Ben Affleck e Matt Damon

I due attori hanno raccontato che dal film, nelle sale dal 14 ottobre, è stata tagliata la scena di un bacio

“The Last Duel”, il nuovo film diretto da Ridley Scott e interpretato da Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck, arriverà al cinema domani, 14 ottobre. Si tratta di una storia di tradimento e vendetta ambientata nella Francia medievale.

La pellicola, presentata il mese scorso a Venezia, alla 78ma edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, vede il ritorno di Affleck e Damon alla sceneggiatura. I due, infatti, sono tornati a scrivere insieme dopo “Will Hunting – Genio ribelle” del 1997, pellicola grazie alla quale vinsero l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Ben Affleck e Matt Damon, tagliata la scena di un bacio

Lo stesso Ben Affleck ha raccontato che dal film è stata tagliata la scena di un bacio tra lui e il suo amico e collega Matt Damon. Nonostante l’ambientazione nella Francia del 1300, i due sceneggiatori hanno ammesso che non tutta la trama è storicamente accurata. Non solo: in una scena Damon avrebbe dovuto baciare Affleck, ma alla fine il regista Ridley Scott ha optato semplicemente per far inginocchiare Damon davanti al suo amico e co-protagonista. “Nella versione originale effettiva di quella scena c’era un bacio sulla bocca”, ha detto Affleck a “Entertainment Tonight”. “E lo avevamo nella sceneggiatura”, ha aggiunto.

“Sarebbe stato il nostro primo bacio sullo schermo“, ha aggiunto Damon. La scena sarebbe stata tagliata perché il regista “ha pensato che sarebbe stata fonte di distrazione e il suo istinto è abbastanza buono”, ha spiegato ancora Affleck. “I due personaggi si odiano e questo è stato davvero divertente“, ha scherzato Damon.

“In effetti, nella scena in cui mi inginocchio davanti a lui, Ben ha improvvisato questa cosa in cui ho iniziato a dire la mia battuta e lui mi ha interrotto e ha detto, ‘Più vicino‘. E io dovevo alzarmi e inginocchiarsi di nuovo davanti a lui. Non era nella sceneggiatura“, ha concluso Damon.

Nel film Damon interpreta Sir Jean de Carrouges, un cavaliere francese durante la Guerra dei Cent’anni, mentre Affleck interpreta Pierre d’Alençon, un nobile francese.

