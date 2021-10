Freaks Out

Il film arriverà al cinema il prossimo 28 ottobre e vede tra i protagonisti Claudio Santamaria

Acclamato alla 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriverà il 28 ottobre nelle sale “Freaks Out”, il nuovo film di Gabriele Mainetti. Rilasciato anche il nuovo trailer della pellicola, che vede tra i protagonisti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi.

La storia è ambientata a Roma, nel 1943, dove Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come se fossero fratelli nel circo di Israel. Un giorno Israel scompare misteriosamente e i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli in una città blindata e, nel frattempo, occupata dai nazisti. A questo punto sono costretti a rimettersi in gioco oltre il tendone del circo e a esplorare le loro potenzialità inespresse.

Gabriele Mainetti racconta il suo “Freaks Out”

“Freaks Out” e i suoi protagonisti sono stati accolti molto positivamente alla kermesse veneziana, un film che fa sorridere e riflettere. La pellicola “nasce da una sfida: ambientare sullo sfondo della pagina più cupa del Novecento un film che fosse insieme un racconto d’avventura, un romanzo di formazione e – non ultima – una riflessione sulla diversità”, ha spiegato lo stesso Mainetti.

“Per farlo ci siamo avvicinati alla Roma occupata del 1943 con emozione e rispetto, ma allo stesso tempo abbiamo dato libero sfogo alla fantasia: sono nati così i nostri quattro freak, individui unici e irripetibili, protagonisti di una Storia più grande di loro”, ha concluso il regista.

Gabriele Mainetti, al suo secondo lungometraggio, ritrova in questo film Claudio Santamaria, dopo il successo del 2015 di “Lo chiamavano Jeeg Robot”, film vincitore, tra gli altri premi, di 27 David di Donatello, 2 Nastri d’argento, 4 Ciak d’oro e del Globo d’oro.

