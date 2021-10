La Padrina

La pellicola francese, acclamata in patria, ha vinto il Premio Jacques-Deray 2021 come miglior film poliziesco

Arriverà al cinema il prossimo 14 ottobre “La Padrina – Parigi ha una nuova regina”, pellicola francese con con Isabelle Huppert. Il film, il cui titolo originale è “La daronne”, è diretto dal regista Jean-Paul Salomé e ha vinto il Premio Jacques-Deray 2021 come miglior film poliziesco francese. Nel cast, accanto a Isabelle Huppert, c’è anche Hippolyte Girardot.

“La Padrina” con Isabelle Huppert, trama e trailer

Acclamato e applaudito dalla critica francese, “La Padrina – Parigi ha una nuova regina”, racconta la storia di Patience, una traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra antidroga.

“Frustrata e annoiata da un lavoro duro e mal pagato” Patience, durante un’intercettazione “viene a conoscenza dei traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei cara”, si legge nella sinossi.

A quel punto la protagonista decide “di dare una svolta alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, per proteggere il giovane. Quando si trova tra le mani un grosso carico di droga, non si fa sfuggire l’occasione e diventa ‘La Padrina’, una ‘trafficante all’ingrosso’. Un po’ di esperienza sul campo e poi… riporta tutte le informazioni in ufficio al servizio della sua squadra!”.

Il film è tratto dal libro di Hannelore Cayre “La bugiarda”, bestseller pluripremiato sia in Francia che all’estero. Tra gli altri riconoscimenti: il Grand prix de la littérature policière 2017, le Prix du polar européen 2017, le Prix des Lecteurs – Festival du Polar Vileneuve-lès-Avignon 2017, the Barry Award 2020 negli USA con il titolo “The Godmother” e il Crime Fiction In Translation Dagger 2020 in Gran Bretagna con il titolo “The Godmother”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata