Erion Fishti, Instagram

In finale, il 23enne di Montescaglioso ha avuto la meglio su altri tre giovani ambiziosi professionisti: Aglioni, Rocco e Quadrelli

Erion Fishti è il vincitore dell’Antonino Chef Academy al termine di una gara avvincente in cui ha sfoderato tutta la sua grinta e il suo talento.

Vivien Aglioni, il 23enne di Calcio (Bergamo), tradito dall’emozione, è stato il primo eliminato a causa di un uovo in camicia mal riuscito e così Fishti, Quadrelli e Rocco hanno avuto accesso al podio che si è delineato a Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo.

I tre allievi si sono dimostrati all’altezza sia per teoria che per pratica ma Antonella Rocco ha pagato un eccessivo tremolio della mano e si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo. Come prevedibile, a giocarsi la vittoria sono stati gli eterni rivali Quadrelli e Fishti in un testa a testa tiratissimo.

“Antonino Chef Academy”, passione e personalità

I due hanno dovuto impiattare qualcosa che rispecchiasse la loro personalità e il loro vissuto e il più convincente è stato Erion Fishti. Nessun rimpianto per la giovane di Bari: “Non è la vincita la parte migliore di questo percorso ma l’averlo fatto. Tutto dall’inizio alla fine”.

Il vincitore della sesta edizione dell’Antonino Chef Academy è di origini albanesi, ha lavorato in sala e al bancone dei cocktail fino ad aver capito che la sua vera vocazione era la cucina secondo gli insegnamenti della nonna. I 4 finalisti sono stati giudicati da una commissione speciale: Cinzia Primatesta, Chiara Pavan, Fabrizio Fiorani e Floriano Pellegrino.

View this post on Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata