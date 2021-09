Sulla Giostra

Arriva nelle sale il 30 settembre la commedia di Giorgia Cecere, ambientata in Salento

Dopo il successo della presentazione in anteprima a Bari, al “BIF&ST”, arriva nelle sale cinematografiche il 30 settembre “Sulla Giostra”, film di Giorgia Cecere, con Claudia Gerini, Lucia Sardo, Alessio Vassallo e Paolo Sassanelli. Il film racconta quello che succede quando il passato, e una vita ormai dimenticata, tornano a bussare alla porta. Una commedia divertente al femminile, in cui Claudia Gerini e Lucia Sardo interpretano due donne molto diverse costrette a confrontarsi.

“Sulla Giostra”: trama e cast

Nella storia di “Sulla Giostra”, da una parte c’è Irene “una donna bella e di successo” che “appena finiti gli studi, ha abbandonato la campagna salentina per trasferirsi nella capitale, dove, contando solo sulle proprie forze, ha avviato una casa di produzione. I suoi sono giorni indaffarati, tra tanto lavoro, un figlio adolescente e un ex marito assente”, si legge nella sinossi.

Quando sua madre “decide di vendere la villa di famiglia, Irene pensa di utilizzare la sua parte di ricavato per superare un momento di difficoltà economiche. Ma succede qualcosa di inaspettato. Ada, la vecchia governante, si rifiuta di lasciare la casa. Irene è costretta a tornare in quel paesino che le è sempre stato stretto e confrontarsi con una dimensione arcaica che ormai non le appartiene più. Ma è una donna determinata e cacciare Ada non sarà un problema… o almeno così crede”.

Il vecchio e il nuovo, la città e la provincia, ma non solo. Irene e Ada si ritroveranno a imparare l’una dall’altra, con i loro caratteri forti, le loro ambizioni, i sogni, i fallimenti, le speranze che si mescolano in una grande giostra. Prodotto da Gloria Giorgianni e Tore Sansonetti per Anele con Rai Cinema, distribuito da Notorious Pictures, il film è ambientato nel Salento, ad Alessano e dintorni e realizzato con il sostegno di Apulia Film Commission.

