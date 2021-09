Respect

L’attesa pellicola sulla regina del soul arriverà al cinema dal 30 settembre

Cresce l’attesa per “Respect”, il film che racconta la storia della regina del soul Aretha Franklin, interpretata da Jennifer Hudson, che arriverà nei cinema il prossimo 30 settembre distribuito da Eagle Pictures. La pellicola prende il titolo proprio dal brano più celebre della cantautrice statunitense, la canzone più bella di tutti i tempi secondo la rivista americana “Rolling Stones”.

Non solo “Respect”, però. Un altro brano molto celebre e ascoltato di Aretha Franklin è sicuramente “Think” e l’ultima clip sul film svela proprio Jennifer Hudson nella sua interpretazione del brano nei panni della regina del soul. Aretha Franklin era un’attivista impegnata in prima linea nella difesa della giustizia sociale, dell’uguaglianza e dei diritti delle donne e “Think” era proprio un monito, un invito a fare qualcosa e un inno alla consapevolezza.

“Ho ritenuto che fosse essenziale includere tutto ciò, perché quando parli della regina del soul, parli della sua spiritualità, la sua politica e la sua fede… che erano come le mie. La sua chiesa era una chiesa attivista per i diritti civili. Suo padre è stato il mentore di Martin Luther King”, ha spiegato la regista di “Respect” Liesl Tommy.

“Una cosa che lei e io avevamo in comune è che siamo cresciute ascoltando le persone che parlano di lotta per la libertà, per sé stesse e per le generazioni future. Mi sono davvero connessa a queste cose perché abbiamo avuto esperienze simili. Segnano la tua vita per sempre”, ha aggiunto la regista sudafricana.

Nel cast di “Respect”, accanto a Jennifer Hudson, il premio Oscar Forest Whitaker, Marlon Wayans, Tituss Burgess, Audra McDonald e l’icona della musica R&B Mary J.

