Animali fantastici

"I Segreti di Silente", questo il titolo del terzo capitolo della saga, senza Johnny Depp

L’attesa sta per terminare, o meglio il countdown è iniziato. Il terzo capitolo di “Animali Fantastici”, saga fantasy diretta da David Yates e scritta da J. K. Rowling, spin-off di Harry Potter, arriverà al cinema nel 2022. Ad annunciarlo è stata la Warner Bros. che ha anche svelato il titolo del film numero tre: “Animali fantastici: i segreti di Silente”.

Secondo quanto riportato dal magazine “Deadline”, la data di uscita sarebbe quella del 15 aprile, dunque alla vigilia del weekend di Pasqua. In un primo momento si era parlato del 15 luglio, ma sui suoi canali social la Warner ha ufficializzato solo che la pellicola uscirà il prossimo anno.

“Animali fantastici”: i segreti di Silente, senza Johnny Depp

La storia è ambientata a Rio de Janeiro, in Brasile, alcuni anni dopo i fatti del secondo capitolo, “I crimini di Grindelwald”, ma si sposterà anche a Berlino, in Germania, fino all’inizio della seconda guerra mondiale.

In “Animali fantastici: I segreti di Silente” ritroveremo Eddie Redmayne nei panni del magizoologo Newt Scamander, collezionista e domatore di animali mistici, Jude Law in quelli di Albus Silente mentre non ci sarà Johnny Depp, che aveva interpretato il cattivo Grindelwald nei primi due capitoli del franchise. Depp è stato tagliato fuori dall’ultimo film in seguito alle accuse di violenza da parte della ex moglie Amber Heard ed è stato sostituito da Mads Mikkelsen.

