The Tragedy of Macbeth

Apple Original Films e A24 hanno svelato le immagini del nuovo film di Joel Coen dal 14 gennaio 2022 su Apple TV+

Un adattamento “audace e feroce” di Joel Coen della tragedia shakespeariana di Macbeth, interpretata dai premi Oscar Denzel Washington e Frances McDormand. È il nuovo “The Tragedy of Macbeth”, una storia di “omicidio, follia, ambizione e astuzia rabbiosa” che arriverà in anteprima mondiale su Apple TV+ il 14 gennaio 2022.

Apple Original Films ha svelato il teaser trailer del film, una produzione A24 e IAC Films, che si basa sull’opera teatrale di William Shakespeare. L’adattamento per il cinema è dello stesso Joel Coen, che ne ha curato anche la regia.

The Tragedy of Macbeth: trailer e cast

Come si vede dalle prime immagini, il regista pluripremiato, che lavora separato dal fratello Ethan Coen, ha scelto il bianco e nero per il suo adattamento cinematografico.

Nel cast, accanto ai protagonisti e Frances McDormand, ci sono Bertie Carvel, Alex Hassell, Brendan Gleeson, Corey Hawkins e Harry Melling. Tra i produttori, accanto agli stessi Coen e McDormand, c’è Robert Graf. Le musiche sono state realizzate da Carter Burwell, i costumi da Mary Zophres, le scenografie di Stefan Dechant e la fotografia è di Bruno Delbonnel.

L’attrice-produttrice McDormand è reduce dalle due vittorie agli Oscar, all’inizio di quest’anno, per “Nomadland” mentre Washington è stato visto l’ultima volta al fianco di Rami Malek nel thriller poliziesco “The Little Things” di John Lee Hancock, uscito quest’anno.

