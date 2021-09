Un Paso Adelante

Dal 1 ottobre i fan spagnoli potranno dedicarsi a una maratona delle cinque stagioni

“Un Paso Adelante” (in italia “Paso Adelante”) sta tornando. Non si tratta di una reunion o di un sequel della famosa serie tv spagnola, andata in onda tra il 2002 e il 2005, anche se le voci su possibili nuovi episodi si erano rincorse nei mesi scorsi. Netflix Espana ha infatti annunciato che a partire dal 1 ottobre sulla piattaforma saranno disponibili le cinque stagioni della famosa serie tv.

I primi ad accogliere con entusiasmo la notizia sono stati gli stessi attori, cantanti e ballerini spagnoli protagonisti di “Paso Adelante”, che hanno condiviso sui social la news. “Chi se lo aspettava?”, ha scritto ironicamente Beatriz Luengo, che nella serie interpretava Lola. Entusiasti anche Miguel Angel Muñoz e Monica Cruz, sorella minore di Penelope, altri due storici protagonisti della serie.

Vamos a perdernos dentro del perfume de los besos LAS VECES QUE HAGA FALTA. Todos los episodios de #UnPasoAdelante llegan el 1 de octubre. pic.twitter.com/mlICyNNMi1 — Netflix España (@NetflixES) September 21, 2021

“Paso Adelante”: l’atteso ritorno su Netflix

A 16 anni dalla fine di “Paso Adelante”, la serie tv ambientata nella famosa scuola di ballo, canto e recitazione di Madrid diretta da Carmen Arranz, tornerà per i fan più appassionati e nostalgici. “Vamos a perdernos dentro del perfume de los besos” (“Ci perderemo nel profumo dei baci”), ha scritto Netflix su Twitter, annunciando la notizia.

La citazione è dal brano “Sambame”, celebre successo di UPA Dance, gruppo formato proprio a partire dalla serie televisiva e composto da Miguel Angel Munoz, Beatriz Luengo, Pablo Puyol, Monica Cruz, Silvia Marty e Raul Pena, e disco d’oro con l’album “Contigo”.

Rimane ora da capire se, oltre alla Spagna, Netflix renderà disponibile “Paso Adelante” anche in altri Paesi, tra cui l’Italia.

