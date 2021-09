Tom Hanks

La pellicola uscirà in tutto il mondo il 5 novembre su Apple TV+

Un uomo, un robot e un cane a formare un’improbabile famiglia: sono loro i protagonisti di “Finch”, il nuovo film con Tom Hanks che uscirà il 5 novembre su Apple TV+, in tutto il mondo. La piattaforma di Apple Original ha rilasciato il trailer della pellicola, diretta da Miguel Sapochnik, con la scenggiatura di Craig Luck e Ivor Powell. Nel cast, accanto a Tom Hanks, c’è Caleb Landry Jones, premiato al Festival di Cannes per la sua interpretazione in “Nitram” di Justin Kurzel.

Finch con Tom Hanks: la trama del film

“Finch” racconta l’avventura di un uomo che cerca in tutti i modi di assicurarsi che il suo amico e compagno di vita a quattro zampe venga accudito anche dopo la sua morte. “Tom Hanks interpreta Finch, un ingegnere di robotica tra i pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha trasformato il mondo in una landa desolata”, si legge nella sinossi.

Il protagonista “vive in un bunker sotterraneo e ha costruito un mondo tutto suo che condivide con il suo cane Goodyear; preoccupato per le sue sorti ha realizzato un robot a cui insegnerà a vegliare su Goodyear quando lui non sarà più in grado. Mentre il trio si imbarca in un pericoloso viaggio in un desolato West americano, Finch si sforza di mostrare alla sua creazione, che si fa chiamare Jeff, la gioia e la meraviglia di cosa significhi essere ancora vivi”.

“Finch” è prodotto da Kevin Misher, Jack Rapke, Jacqueline Levine, Ivor Powell, mentre tra i produttori esecutivi c’è anche Robert Zemeckis.

