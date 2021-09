Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez sono i protagonisti di un documentario in onda a dicembre su Amazon Prime

The Ferragnez – la serie” sbarca su sorpresa per i milioni di follower che ogni giorno seguono le loro avventure su Instagram. È ufficiale: a dicembre “” sbarca su Prime Video , la piattaforma dell’e-commerce Amazon. Nei giorni scorsi i due protagonisti, Chiara Ferragni Fedez avevano annunciato una grandeper i milioni di follower che ogni giorno seguono le loro avventure su Instagram.

“The Ferragnez”: la serie tv arriva su Prime Video

Oggi l’annuncio con un video sui rispettivi social: la coppia si tiene per mano di notte in piazza Duomo a Milano, sale sul tetto, collega i cavi della luce e “accende” la scritta al neon “The Ferragnez – la serie”. Il docu-reality di Amazon Original mostrerà in esclusiva il dietro le quinte della loro quotidianità e rivelerà storie inedite della famiglia fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021: la seconda gravidanza di Chiara, la partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, oltre agli incontri con gli amici e a come organizzano le giornate di lavoro.

Uno speciale dallo sguardo inedito e intimo che racconterà con garbo e ironia le passioni, le gioie, i momenti difficili e i progetti dell’imprenditrice digitale e del rapper che con coraggio hanno aperto le porte della loro casa al pubblico.

Subito dopo la pubblicazione dell’evento, Fedez, noto per gli spoiler (quello sulla canzone in gara a Sanremo per poco non gli costò la squalifica), ha scherzato con Chiara in un’Instagram Story: “E ora facciamo un applauso a Federico che non ha anticipato niente, bravo, non hai spoilerato niente, bravo. Adesso però mi devo cucire la bocca per non dire altro”. Insomma, si dovrà aspettare dicembre…

