Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale ha pubblicato una foto in lingerie trasparente di pizzo nero che ha mandato in tilt i follower



Lingerie di pizzo nero a effetto nudo: perdere la testa a testimonial del marchio “Intimissimi” e questa mattina ha pubblicato sul suo account Instagram una foto da bollino rosso. dia effetto nudo: Chiara Ferragni fala Fedez e ai follower. L’imprenditrice digitale èdel marchio “” e questa mattina ha pubblicato sul suo account Instagram una foto da bollino rosso.

Reggiseno a balconcino di pizzo nero con bretelline che si incrociano sul decollété mentre un filo sottilissimo corre lungo l’addome per collegarsi al perizoma coordinato per un nude look da “mille e una notte”. Una specie di “trikini”, ma ridotto ai minimi termini e molto sexy anche se nella caption la pioniera delle influencer si limita a scrivere: “La nuova deliziosa lingerie di Intimissimi”.

Chiara Ferragni infiamma il web: oltre 800.000 like

Lo scatto ad alto tasso erotico infiamma il web: oltre 800.000 like di fan e vip come Roberto Cavalli e Cecilia Rodriguez, che ha commentato con un eloquente “Eh la Madonna…”. Tuttavia non mancano i commenti di follower che la criticano perché ritengono che una madre non debba mostrarsi in questo modo sui social.

Fedez, marito di Chiara Ferragni e padre dei loro due figli, Leone e Vittoria, sembra invece aver apprezzato. Ha ripubblicato lo scatto vietato ai minori nelle sue storie di Instagram e ha osservato: “Sono o non sono un uomo fortunato? Oggettivamente tanta roba”. E, con l’ironia che contraddistingue la coppia, ha aggiunto: “Tanta roba quel portatelefono con le perline colorate, sono molto fortunato perché mia moglie me lo presterà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata