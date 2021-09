Jessica Rabbit

Nessun cambiamento alla pellicola originale del 1988 “Chi ha incastrato Roger Rabbit”

I fan di “Chi ha incastrato Roger Rabbit” possono stare tranquilli, nessuna censura alla pellicola. Jessica Rabbit rimane una delle pin-up americane più amate, con i suoi capelli rossi e le sue forme da femme fatale. La celebre moglie del coniglio Roger, cantante di nightclub, sexy, traditrice e a tratti opportunista, è protagonista inconsapevole del “revisionismo culturale” nei parchi a tema della Disney sparsi in giro per il mondo, come riporta il “The Sunday Times”.

Così il “Car Toon Spin” di Roger Rabbit a Disneyland in California, un’attrazione simile a un tunnel nella quale si entra a bordo di un trenino e si incontrano i personaggi del celebre cartone animato, sarà revisionato e rimodernato. Protagonista di questo restyling anche la bella Jessica Rabbit, “eliminata” dal cofano dell’auto dalla quale usciva all’interno dell’attrazione.

Disney: un nuovo ruolo per Jessica Rabbit

“Questo è un oltraggio, la peggiore decisione Disney da quando hanno chiuso Mr Toad’s Wild Ride a Disney World nel 1998″, ha scritto un fan indignato sui social. Ma niente panico: la Disney ha garantito che Jessica Rabbit ritornerà in un ruolo “più rilevante per la cultura di oggi… È giunto il momento, per lei, di avviare il proprio servizio di investigazione privata”.

La Disney sta anche pianificando di revisionare l’attrazione “Splash Mountain” a Disneyland e a Walt Disney World in Florida, cancellando un personaggio che appare nel film del 1946 “Song of the South”. Si tratta di un film basato sulle storie di “Uncle Remus”, sulla vita degli schiavi nelle piantagioni di schiavi. Ecco perché Br’er Frog, uno dei personaggi, potrebbe essere eliminato da “Splash Mountain”.

