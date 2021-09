Supernova

Arriva nelle sale italiane l’attesa pellicola di Harry Macqueen, presentata alla scorsa Festa del Cinema di Roma

Arriverà domani, 16 settembre, nelle sale cinematografiche italiane, “Supernova”, film diretto da Harry Macqueen che vede come protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci. Applaudita e apprezzata alla Festa del Cinema di Roma del 2020, la pellicola è un road movie, un viaggio emozionante attraverso l’Inghilterra nell’anima di due persone che si amano.

​Sam e Tusker stanno insieme da 20 anni e viaggiano attraverso l’Inghilterra in un vecchio camper per far visita agli amici, rivedere parenti, ritornare in luoghi speciali del loro passato. Due anni prima, infatti, a Tusker è stata diagnosticata una malattia, che ha ricordato loro quanto il tempo, quello da trascorrere insieme, sia davvero prezioso. “Supernova” è un film “sulla forza dell’amore che riesce a superare le avversità”, si legge nella sinossi.

“Supernova” di Harry Macqueen: le parole del regista

“Supernova è il risultato di un lungo, approfondito e immersivo processo di documentazione. Per un periodo di tre anni, ho lavorato a stretto contatto con i più eminenti specialisti di demenza nel Regno Unito alla University College London e al Wellcome Trust e ho collaborato con molti individui affetti da questa patologia e le loro famiglie”, ha spiegato Harry Macqueen nelle note di regia.

“I personaggi e i temi presenti in Supernova riflettono il mio tentativo di rendere giustizia a quelle persone e alle loro storie in modo sincero e originale, ponendo un’altruistica relazione amorosa nel contesto di un futuro immediato che si trova in un equilibrio sospeso”, ha aggiunto.

“Supernova” è “una storia d’amore moderna, romantica e originale. È un racconto intimo e completo che indaga alcuni dei più grandi quesiti esistenziali dell’essere umano: come vivere, amare e ridere anche quando si avvicina la fine del nostro tempo”, ha concluso il regista.

