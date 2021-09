Mahershala Ali

“Swan Song” uscirà nei cinema e in tutto il mondo su Apple TV+ il 17 dicembre. La pellicola vede come protagonista il due volte premio Oscar Mahershala Ali, che è anche produttore. Accanto a lui Glenn Close e Naomie Harris, oltre a Awkwafina e Adam Beach.

Ambientato in un futuro non troppo lontano, il film “è un viaggio potente ed emozionante raccontato attraverso gli occhi di Cameron (Mahershala Ali), marito e padre amorevole, a cui è stata diagnosticata una malattia terminale.

Quando il suo medico (Glenn Close) gli prospetta una soluzione alternativa al fine di proteggere la sua famiglia dalla sofferenza, si troverà davanti a un bivio”, si legge nella sinossi. Una scelta difficile per il protagonista, che in questo percorso imparerà molto sulla vita e sull’amore.

“Swan Song” esplora “quanto lontano arriviamo a spingerci e quanto siamo disposti a sacrificare per rendere la vita delle persone che amiamo più felice possibile”, spiegano da Apple.

Il film è diretto dal regista premio Oscar Benjamin Cleary, che ha scritto anche la sceneggiatura, ed è prodotto da Anonymous Content e Concordia Studio. Una pellicola dal cast stellare, dunque, appena annunciata da Apple Original Films che si sta espandendo e che prossimamente lancerà “Finch”, interpretato da Tom Hanks, “Emancipation” del regista Antoine Fuqua e interpretato e prodotto da Will Smith e “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, solo per citarne alcuni.

