Laura Chiatti

L’attrice italiana ha preso parte alla sfilata della stilista in piazza del Campidoglio a Roma

Laura Biagiotti: il sodalizio continua. La splendida attrice, volto della fragranza “Forever Touche d’Argent”, ha prolungato la collaborazione con “Laura Biagiotti Parfums” iniziata nel 2019 con il profumo “Forever” di cui è testimonial mondiale. Lo ha confermato lei stessa con un post sul suo account Instagram: “Un’emozione è per sempre, grazie Laura Chiatti e il marchioil sodalizio continua. La splendida attrice, volto della fragranza “Forever Touche d’Argent”, ha prolungato la collaborazione con “” iniziata nel 2019 con il profumo “Forever” di cui è testimonial mondiale. Lo ha confermato lei stessa con un post sul suo account Instagram: “Un’emozione è per sempre, grazie @Laura Biagiotti Official e Laura Biagiotti Parfums”.

Laura Chiatti tra gli ospiti della sfilata romana

Laura Chiatti con un abito a trecce dorate e d’argento, il cui disegno ricorda il simbolo dell’infinito, segno distintivo del flacone dell’eau de parfum, era tra gli ospiti alla sfilata della collezione Primavera/Estate 2021 dal titolo ‘Roman Renaissance’ in Piazza del Campidoglio, a Roma. Il fascino etereo dell’attrice, nella cornice del Campidoglio, ha un significato ben preciso: vuol dire rappresentare il mutevole mondo della moda in una cornice senza tempo, vuol dire mescolare il cambiamento dei gusti all’eterno. La mobilità del presente non perde di vista il suo passato culturale come se fossimo in un rinnovato rinascimento del ventunesimo secolo.

Il profumo “Forever Touche d’Argent”, nato come flanker di Forever, è il nuovo profumo femminile di Laura Biagiotti elaborato da Jordi Fenandez, maestro profumiere di Givaudan, la partitura olfattiva di questa fragranza racconta l’infinita capacità di amare delle donne. E nessuno incarna la femminilità come Laura Chiatti. L’attrice de “L’amico di Famiglia”, “Io, loro e Lara” e “Gli infedeli”, solo per citarne alcuni, è sposata con Marco Bocci dal quale ha due figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata