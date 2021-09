Claudio Bisio

Al via le riprese del nuovo film di Paolo Costella, assieme a Valentina Lodovini e Vittoria Puccini

“Sono sul set di Vicini di Casa, il nuovo film di Paolo Costella. Una nuova avventura. Fantastici compagni di strada. Quando lavorare è un vero piacere”. Claudio Bisio commenta così la sua nuova avventura cinematografica e posta una foto dal set assieme ai suoi compagni di viaggio. Accanto a lui, Valentina Lodovini, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e lo stesso regista.

“Vicini di Casa” con Claudio Bisio: la trama

I quattro attori sono protagonisti della pellicola, una commedia ambientata in un appartamento romano, le cui riprese sono iniziate a Roma da pochi giorni.

“Vicini di Casa” racconta la storia di Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) che “stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi, i conflitti quotidiani sono diventati la norma”, si legge nella sinossi ufficiale.

Una sera invitano a cena i nuovi vicini di casa, Laura e Salvatore (Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni) “una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso ‘rumorosa’”. Arriva così una proposta provocatoria e inaspettata che cambierà la serata, e non solo.

Dopo aver partecipato come sceneggiatore a “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese e agli ultimi due film di Gabriele Muccino, “A casa tutti bene” e “Gli anni più belli”, Paolo Costella torna dietro la macchina da presa per una nuova commedia, sei anni dopo “Matrimonio al Sud”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Bisio (@claudiobisio_insta_official)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata