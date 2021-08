Mila Kunis

L’attrice insieme a Finn Wittrock sul set della pellicola, che da Toronto si è spostato negli Usa

Mila Kunis e Finn Wittrock si scambiano un bacio appassionato e camminano mano nella mano durante le riprese del film “Luckiest Girl Alive”. Questi i primi scatti “rubati” sul set della pellicola, a New York City.

Le riprese della pellicola, una produzione Netflix, si stanno svolgendo in questi giorni e i due protagonisti sono stati anche visti ridere e tenersi per mano mentre passeggiavano per la città.

Mila Kunis in “Luckiest Girl Alive”

Basato sul romanzo omonimo di Jessica Knoll, “Luckiest Girl Alive” racconta la storia di Ani (Mila Kunis), una 28enne newyorkese dalla lingua tagliente che apparentemente sembra avere tutto: una posizione lavorativa ambita, un guardaroba super e un matrimonio da sogno all’orizzonte.

Ma quando il regista di un documentario sul crimine la invita a raccontare la sua versione di un incidente avvenuto quando era una studentessa adolescente della Bradley School, Ani è costretta a confrontarsi con un’oscura verità.

Mila Kunis ha lavorato duramente per le riprese del film ed è stata successivamente avvistata mentre girava altre scene nelle affollate strade del Rockefeller Center.

“Luckiest Girl Alive” è diretto da Mike Barker, già regista di “The Handmaid’s Tale”, “Fargo” e “Outlander”, mentre la sceneggiatura è scritta dalla stessa Jessica Knoll. Nel cast ci sono anche Scoot McNairy, Chiara Aurelia, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Dalmar Abuzied, Alex Barone, Carson MacCormac, Jennifer Beals e Connie Britton. L’arrivo su Netflix della pellicola è previsto per il 2022.

