Oscar Isaac in "Il collezionista di carte"

Un giocatore d'azzardo professionista si trova invischiato in una situazione pericolosa quando decide di aiutare un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune

“Il collezionista di carte” vede come protagonista Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo di piccolo cabotaggio. La vita meticolosa di Tell viene scossa dall’incontro con Kirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune.

Con il sostegno della misteriosa finanziatrice La Linda (Tiffany Haddish), Tell porta Kirk nel circuito dei casino per condurlo su una nuova strada. Dei fantasmi del passato, però, non ci si libera così facilmente…

“Il collezionista di carte” a Venezia e poi in sala dal 3 settembre

Scritto e diretto da Paul Schrader, “Il collezionista di carte” sarà nelle sale dal 3 settembre. Il film sarà presentato in concorso alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Sceneggiatore e regista, Paul Joseph Schrader nasce il 22 luglio 1946 in Michigan, in una famiglia olandese calvinista. Ha compiuto i suoi studi al Calvin College e all’UCLA Film School, lavorando come critico cinematografico. In seguito ha frequentato la classe inaugurale all’American Film Institute.

Come sceneggiatore ha scritto – tra gli altri – quattro film di Martin Scorsese, a cominciare da “Taxi Driver“. Nel 1978 esordisce come regista con “Tuta blu”, tratto da una sceneggiatura scritta insieme al fratello. Nello stesso anno dirige “Hardcore”, cui fanno seguito – tra gli altri – “American Gigolo“, “Il bacio della pantera“, “Mishima” e “Affliction“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata