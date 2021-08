The Matrix: Resurrections

Svelato in anteprima il titolo della pellicola che arriverà nei cinema a dicembre: si chiamerà "The Matrix: Resurrections"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Matrix 4 Movie 0fficial (@the_matrix_4)

La Warner Bros. Pictures ha annunciato il titolo del quarto film di “Matrix”, che sarà “The Matrix: Resurrections”. La casa di produzione ha anche diffuso il primo trailer del film al CinemaCon di Las Vegas, convention del settore in corso in questi giorni.

Il trailer non è ancora disponibile per il grande pubblico ma secondo le prime informazioni si vede un Neo in terapia, senza alcun ricordo del Matrix. “Sono pazzo?” chiede Neo/ Keanu Reeves.

“Non usiamo quella parola qui”, dice il terapista: sarebbero queste le prime frasi pronunciate nel trailer, secondo quanto si legge su “The Hollywood Reporter”.

“The Matrix: Resurrections”, in sala dal 22 dicembre

Il film, diretto da Lana Wachowski, è stato girato a inizio anno e dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 22 dicembre.

La regista ha scritto la sceneggiatura assieme a Aleksandar Hemon e David Mitchell. “Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in ‘Matrix’ con Lana” ha dichiarato il presidente della Warner Toby Emmerich, quando è stato annunciato l’arrivo del film.

“Lana è una visionaria, una regista creativa, singolare e originale“, ha aggiunto. La trilogia seguiva le vicende di Neo, eroe che può salvare l’umanità da un futuro in cui gli umani vengono schiavizzati dalle macchine nella Matrix, una realtà virtuale.

Nel cast del nuovo capitolo, oltre a Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Daniel Bernhardt, Christina Ricci, Neil Patrick Harris e Jessica Henwick.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata