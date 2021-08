Ilary Blasi

La showgirl e presentatrice ha pubblicato su Instagram un’anticipazione del prossimo progetto che la vedrà protagonista in tv

“Chi si nasconde dietro la maschera?”. Questa la domanda al centro del nuovo programma tv che sarà condotto da Ilary Blasi, “Star in the star”, che andrà in onda a settembre su Canale 5.

Ad anticiparlo è la stessa showgirl e presentatrice che ha postato sui social uno spot del programma, nel quale si vede la stessa Blasi che esce da un’auto vestita come Marilyn Monroe, un abito bianco svolazzante, per poi togliere la maschera e rivelare la sua identità.

Ilary Blasi e la gara tra dieci vip camuffati

Il programma sarà una gara tra dieci vip che canteranno camuffati da star italiane e internazionali. Come anticipato dalla stessa Ilary Blasi a “Tv Sorrisi e Canzoni”, si tratta di “uno show nuovo per Mediaset e questa volta nessuno mi ha preceduto nella conduzione. Non so bene come potrebbe essere. Quando sarò lì vedremo. In ogni caso non mi preoccupo: si tratta soltanto di un gioco, un varietà”.

I concorrenti saranno “camuffati e sarà impossibile riconoscerli. Non lo saprò neppure io!”, ha confessato ancora la presentatrice. La giuria sarà composta da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella. “Non ci siamo ancora visti ma il fatto che sia una giuria così variegata, proveniente da mondi diversi, è un’ottima scelta. In fatto di musica poi io sono la più antica di tutti, loro sono più moderni di me”, ha concluso.

