Un thriller ambientato in Norvegia, tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte”, che vede come protagonista Alessandro Borghi

Sarà girato in Norvegia, tra Oslo e Alesund, “The Hanging Sun”, una coproduzione italo-britannica, film tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesb. La pellicola, scritta da Stefano Bises, è un progetto internazionale Sky Original prodotto da Sky con Cattleya e Groenlandia, per la regia di Francesco Carrozzini.

Il protagonista è Alessandro Borghi che interpreta John, uomo in fuga nell’estate norvegese, nella quale il sole non tramonta mai e la vita e la morte si intrecciano. Un thriller ambientato in luoghi inesplorati, tra villaggi isolati, dove passato e presente si sovrappongono e si confondono.

Nel cast anche Jessica Brown Findlay, che interpreta Lea, una donna in difficoltà ma forte e determinata, legata a suo figlio Caleb, un bambino puro e curioso.

“The Hanging Sun”, esordio per Francesco Carrozzini

“Il mio primo film è un sogno che si avvera. Il viaggio per arrivarci è stato lungo, ma sono stato accompagnato da un meraviglioso gruppo di creativi che amano il cinema quanto lo amo io” ha spiegato il regista Francesco Carrozzini.

Matteo Rovere, Ceo di Groenlandia e produttore della pellicola ha evidenziato: “’The Hanging Sun’ è una storia di genere con una componente autoriale forte, sostenuta da una grande produzione internazionale tratta dal bestseller di uno scrittore formidabile. Avremo un cast unico, con un’equipe europea di grandissimi talenti, guidati da un regista visionario, che speriamo possa parlare agli spettatori di tutto il mondo”.

