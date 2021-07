Jason Momoa

Ecco il trailer dell’atteso ritorno di Jason Momoa, Dave Bautista e Alfre Woodard su Apple TV dal 27 agosto

In attesa dell’uscita, il prossimo 27 agosto, Apple TV+ ha rilasciato il trailer della seconda stagione di “See“, serie post-apocalittica con Jason Momoa, Dave Bautista e Alfre Woodard. Gli otto episodi della seconda stagione saranno distribuiti tra meno di un mese in tutto il mondo, con una puntata a settimana, ogni venerdì.

See con Jason Momoa, seconda stagione: uscita, trama e cast

Assieme ai protagonisti, Momoa, Bautista e Woodard, nella seconda stagione di “See” ritornano Eden Epstein, Tom Mison, Olivia Cheng, Hoon Lee, David Hewlett, Tamara Tunie. La serie, ambientata in un futuro primitivo, post-apocalittico e brutale, sviluppa nuovi intrecci nella seconda stagione.

Baba Voss-Momoa continua a combattere per riunire la sua famiglia e proteggerla, ma nuove sfide lo attendono. La minaccia di una guerra tra il Regno di Paya e la Repubblica Trivantiana incombe sempre più insistente. Quando sua moglie e i suoi figli vengono portati in prima linea nel conflitto, Edo Voss-Bautista, potente e astuto generale trivantiano, e fratello di Baba, li nota ed è pronto a fare la sua guerra personale.

La seconda stagione di “See” è prodotta da Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe e Jonathan Tropper, anche showrunner della serie. La prima stagione completa è ancora disponibile in streaming su Apple TV+.

