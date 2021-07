Per chi non ha una certificazione, in loco sarà possibile effettuare il test salivare. In Valle anche Willie Peyote e i Modena City Ramblers

Torna in Val Susa il Festival Alta Felicità. Dal 30 luglio al primo agosto, concerti e camminate: tra gli ospiti anche Willie Peyote, l’orchestra “urbana” Bandakadabra, i Modena City Ramblers e tanti altri. “Dopo un anno di sospensione a causa della pandemia Covid-19, abbiamo deciso di tornare a scommettere sulla nostra voglia di stare insieme e di realizzare qualcosa di unico e accessibile a tutte e tutti – si legge in una nota del Movimento No Tav – La nostra lotta lunga ormai oltre 30 anni ha saputo insegnarci che andare avanti, insieme, nonostante le avversità, è certamente la ricetta per superare ogni difficoltà. Dopo un anno e mezzo in cui a fatica siamo riusciti ad incontrarci, durante il quale abbiamo visto però il nostro sistema sanitario sgretolarsi sotto ai nostri occhi, a fronte di un’emergenza sanitaria unica nel nostro tempo, è ora di tornare a stare insieme e divertirci alla moda No Tav. Abbiamo una grande responsabilità verso noi stessi e verso la Terra che urla all’emergenza climatica, contro chi ogni giorno continua senza sosta a cementificarla. Abbiamo un compito unico, quello di ritrovare insieme la forza per andare avanti e realizzare, nel nostro piccolo un mondo più giusto”.

Tre le opzioni per accedere all’evento:

Somministrazione di almeno una dose di vaccino da più di 15gg dall’evento

Tampone negativo realizzato al massimo entro 24h prima dell’arrivo a Venaus

Guarigione dal Covid-19 risalente a massimo al 02/02/2021.

Test salivare in loco

