Un momento di 'TINA', documentario su Tina Turner

Dan Lindsay e T.J. Martin firmano un documentario sulla leggendaria Regina del Rock

‘TINA‘, documentario di Dan Lindsay e T.J. Martin sulla leggendaria Tina Turner, è disponibile in Blu-ray, DVD e Digital Download.

Il film è arricchito da interviste a Oprah Winfrey, Angela Bassett, Katori Hall, Carl Arrington, Ann Behringer, Terry Britten, Roger Davies, Rhonda Graam, Kurt Loder, Le’jeune Richardson, Jimmy Thomas ed Erwin Bach, oltre alla stessa cantante.

Un documentario che vuole essere uno sguardo rivelatore e intimo sulla vita e la carriera di un’icona musicale. Il film racconta il suo difficile cammino, fino al successo e alla fama, le sue battaglie nella vita privata e in quella professionale, le sue rivincite e la sua trasformazione in un fenomeno globale negli anni ’80. Filmati, nastri audio e foto personali raccontano, in tutta la sua complessità, la vita della Regina del Rock.

La trama di ‘TINA’

Il documentario celebra il valore di una donna e di una superstar globale, ma è anche il ritratto intimo di una donna che ha superato tante avversità nella sua carriera. Sino a definire una sua identità in totale autonomia.

Dagli inizi della sua carriera come regina dell’R&B ai suoi tour da record nelle arene degli anni ’80, l’artista apre il sipario per invitarci nel suo mondo privato rivelando i suoi conflitti, le sue lotte e condividendo alcuni dei suoi momenti più personali. ‘TINA’ traccia il ritratto di una delle più grandi figure della musica moderna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata