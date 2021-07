Rose gialle sul feretro della showgirl. Omaggio anche dei dipendenti del centro di produzione Rai di via Teulada

È partito il corteo funebre con il feretro di Raffaella Carrà, coperto di rose gialle, dalla sua casa di Roma tra una folla di fan e giornalisti. Toccherà diverse tappe l’Auditorium del Foro Italico, la sede Rai di via Teulada, il teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini, per poi giungere alla camera ardente in Campidoglio.

“Aveva la capacità di essere sempre avanti, lei era questo: la sua dedizione, i suoi valori. Lei era tanto per il servizio pubblico, portava avanti questi valori nei suoi programmi, nelle sue trasmissioni, nel suo modo di lavorare. Le dobbiamo tanto”, ha detto l’ad della Rai, Fabrizio Salini, davanti alla sede Rai di viale Mazzini a Roma. Anche qui moltissimi dipendenti e tante persone che si trovano in viale Mazzini stanno rendendo omaggio all’artista con un lunghissimo applauso commosso.

Il corteo funebre di Raffaella Carrà è passato anche davanti al Teatro delle Vittorie di Roma, dove l’artista fu protagonista di storiche trasmissioni come Canzonissima e Milleluci, per la terza tappa dell’ultimo viaggio attraverso i luoghi simbolo della sua carriera a Roma e in Rai. Anche qui il carro funebre è stato accolto da lunghissimi applausi e molti volti commossi. Lungo le strade percorse dal corteo, in molti punti si sono radunati gruppi di persone e tutti hanno applaudito al passaggio del feretro.

