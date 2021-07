Da 'Tuca Tuca sì’ a 'Far l'amore' le hit della Raffa cantante

(LaPresse) – Donna di spettacolo a tutto tondo, Raffaella Carrà come cantante ha sfornato successi pop che hanno fatto ballare l’Italia dagli anni ’70, poi la Spagna, l’Europa e il sud America. Tra le hit ‘Ballo Ballo’, ‘Rumore’, ‘Tuca Tuca sì’, ‘Fiesta’ (in lingua spagnola, che le spalancò le porte del successo in America Latina), ‘Tanti Auguri’ e ‘Far l’amore’, quest’ultima canzone in coppia con il dj francese Bob Sinclar, che ha riportato Carrà in vetta alle classifiche nel 2011. La conduttrice e cantante è morta lunedì 5 luglio a 78 anni.

