La giovane attrice, cantante e YouTuber, è stata scelta per la pellicola, rivisitazione del classico cartone animato

Sarà Rachel Zegler la Biancaneve dell’imminente live-action della Disney, rivisitazione del classico cartone animato. L’attrice, che debutterà al cinema nel dicembre 2021 con l’attesissimo musical in chiave cinematografica “West Side Story“, diretto da Steven Spielberg, è stata adesso scelta anche per il ruolo dell’iconica principessa Disney. “Le straordinarie doti vocali di Rachel sono solo una parte dei suoi doni. La sua forza, intelligenza e ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta di questa classica favola Disney”, ha dichiarato il regista Marc Webb (“500 Days of Summer” e “The Amazing Spider-Man”) in una nota. La produzione del film dovrebbe iniziare nel 2022.

Rachel Zegler: i sogni possono diventare realtà

“Un sogno che si avvera…”. Con questa frase e un post su Instagram, la giovane attrice e YouTuber americana ha commentato l’annuncio della Disney. Rachel Zegler, 20 anni, è un’attrice e cantante. Nel 2018, quando Steven Spielberg aprì i casting per “West Side Story”, via Twitter Rachel inviò un video mentre cantava “Tonight” e “I Feel Pretty”. Fu, così, selezionata per il ruolo di Maria tra circa 30mila candidature. Anche il suo canale YouTube, attivo dal 2015, è molto seguito. Rachel pubblica su YouTube numerosi video delle sue performance musicali, e nel 2018, la sua esecuzione di “Shallow”, tratto dalla colonna sonora di “A Star is Born”, ha collezionato oltre 3 milioni di visualizzazioni.

Nel febbraio 2021 Rachel Zegler ha anche annunciato di essere entrata nel cast di “Shazam! Fury of the Gods”, film basato sul personaggio DC Comics di Shazam, che sarà distribuito nel 2023 negli Stati Uniti. Un periodo d’oro, dunque, per la giovane star del cinema e della musica.

