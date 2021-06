I figli più grandi della coppia, non solo erano vestiti da ufficio, ma avevano con loro anche delle 24 ore

(LaPresse) Alec Baldwin e famiglia tutti in abito nero, camicia bianca, cravatta e occhiali scuri alla premiere del film “Baby Boss: Family Business” a New York. L’attore americano, che anche nel secondo capitolo del film di animazione doppia il piccolo protagonista, si è presentato alla prima mondiale della pellicola, che uscirà negli Usa il 2 luglio, accompagnato dalla moglie Hilaria e dai loro sei bambini. I figli più grandi della coppia, non solo erano vestiti da ufficio, ma avevano con loro anche delle 24 ore. Il sequel di Baby Boss uscirà in Italia ad ottobre.

