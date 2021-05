L'attrice e compagna di Enrico Brignano da cui aspetta il secondo figlio, arriva su Rai2 con un programma tutto suo

Flora Canto torna in tv. Da ‘Uomini e Donne’ a ‘Tale e Quale’ fino alla conduzione di un programma tutto suo. Un periodo pieno di emozioni e di nuove sfide per la bella romana, che presto partorirà il secondo figlio.

A partire da sabato 5 giugno su Rai2, Flora Canto, attrice e compagna di Enrico Brignano, sarà alla conduzione di ‘Fatto da mamma. Il programma, in onda alle alle 12.10, vedrà la presenza di ospiti e volti noti della tv che racconteranno le loro esperienze. La cucina sarà al centro dello show e Flora Canto, insieme ai suoi ospiti, si metterà alla prova, dedicandosi interamente ai bambini. L’attrice, nel corso delle sette puntate, ospiterà diversi concorrenti come Maria Grazia Cucinotta, Elena Santarelli, Matilde Brandi, Carmen Russo, Veronica Maya, Tosca D’Aquino e Monica Cruz, la sorella minore di Penelope Cruz.

‘Fatto da mamma’ nasce da un’idea della stessa Flora Canto ed è prodotto da Elio Bonsignore per la Me Production SRL, in collaborazione con Rai Pubblicità. Nel cast del programma, accanto a Flora Canto, ci sarà anche Gianluca Mech, l’ideatore della dieta tisanoreica, affiancato dalla nutrizionista Emma Balsimelli che approfondirà il tema dell’alimentazione più adatta ai bambini.

Flora Canto, mamma a luglio

Flora Canto, 38anni, compagna di Enrico Brignano da sette anni, aveva annunciato via Instagram di essere in attesa del secondo figlio. Già mamma della piccola Martina, a luglio Flora partorirà il secondo bebè.

La scelta del nome del bambino cadrà molto probabilmente tra: “Niccolò, Mattia, Giacomo. Quest’ultimo perché tempo fa, durante uno spettacolo con Enrico, dicevo la frase: ‘Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo. Ci sembrava un segno del destino’ “, ha dichiarato in un’intervista Flora.

L’incontro Enrico Brignano arriva nel 2013, in spiaggia a Sabaudia. Sboccia subito l’amore ed entrambi dichiarano di essere stati colti da un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i loro 17 anni di differenza. Nel 2017 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Martina.

Flora Canto, prima di diventare l’amore di Enrico, ha avuto una relazione con Filippo Bisceglie, conduttore di Temptation Island ed ex gieffino. La loro storia, però, è naufragata proprio durante la permanenza di Filippo nella casa. Successivamente Flora ha partecipato anche a Uomini e Donne scegliendo il corteggiatore Francesco Pozzessere. Nel 2009, ad un passo dal matrimonio, i due si sono lasciati. Dopo questa brutta delusione d’amore a Flora Canto viene attribuito un flirt con Teo Mammucari; anche se entrambi hanno smentito la relazione.

