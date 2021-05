Elodie, foto Instagram

Nuova sfida per la cantante romana, ora anche ambassador di Bulgari

Prima protagonista al Festival di Sanremo con una performance esplosiva, culminata con un commovente finale autobiografico. Poi una nuova avventura, come ambassador per l’Italia della maison Bulgari. Per Elodie il 2021 prosegue all’insegna delle novità. L’ultima, in ordine di tempo, è la sua decisione di lanciarsi ufficialmente nel mondo della recitazione. La cantante romana ha infatti firmato il suo primo contratto con “Volver“, l’agenzia che ha già tra i suoi assistiti attori e attrici come Matilda De Angelis, Beppe Fiorello e Renato Carpentieri.

“Sono orgogliosa ed emozionata”, ha ammesso Elodie, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram, che mostra anche il video-annuncio dell’agenzia. “Nel 2020 è stata insignita del riconoscimento di artista donna più ascoltata su Spotify Italia, ogni suo singolo è un successo, con la sua potente identità è diventata un’icona di stile e moda, ha recentemente presentato anche il Festival di Sanremo”, spiega la Volver. “Le piace trasformarsi in continuazione e ci lascia sempre tutti senza parole. Non poteva mancare quindi nel suo percorso artistico anche il cinema e noi non possiamo che essere super orgogliosi di essere stati scelti per accompagnarla in questo nuovo viaggio”.

La confessione di Elodie

Un nuovo viaggio che non spaventa affatto la bellissima Elodie, abituata da sempre ad accogliere le nuove sfide. Lei, nata in un quartiere difficile di Roma e poi trasferita giovanissima a Lecce per lavorare, prima come cubista, poi come vocalist in discoteca, sorprende sempre per la sua personalità forte e determinata. A Sanremo 2021 ha confessato di essere stata sul punto di abbandonare il suo sogno di diventare cantante, ma di essere stata “salvata” dal musicista salentino Mauro Tre, che fin da subito ha creduto nel suo enorme talento.

Da quel momento in poi Elodie non ha mai più messo da parte il suo sogno: classificatasi seconda nella 15esima edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi, nel 2017 ha raggiunto la consacrazione partecipando al suo primo Festival di Sanremo. Esperienza ripetuta anche nel 2021.

Elodie ha vinto la sua scommessa, diventando una delle artiste più apprezzate e seguite. E ha coronato anche il suo sogno d’amore con il collega Marracash, accanto al quale sembra proprio aver trovato la felicità dopo il precedente legame con Lele, fra il 2016 e il 2018. Recentemente Elodie ha confessato di essere perdutamente innamorata del suo compagno e di avere ancora un sogno nel cassetto: completare gli studi e prendere il diploma.

