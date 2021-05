Jessica Alba

Ottimi risultati alla Borsa di New York per The Honest Company, l'azienda dell'attrice

Jessica Alba entra in Borsa e va fa subito centro. La sua società di bellezza The Honest Company, fondata nel 2012, è infatti stata quotata. A Wall Street, a pochi giorni del debutto, le azioni della società dell’attrice quarantenne sono aumentate del 43,8%. Balzo che ha portato la compagnia a essere valutata 2,1 miliardi di dollari al Nasdaq.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Alba detiene circa il 5% di The Honest Company, fetta che ora vale 98 milioni di dollari. Inoltre avrebbe anche opzioni esercitabili del valore di circa 24 milioni di dollari.

“Wow. Sta succedendo davvero? Mi sento come se fossi in un sogno” ha esultato la star imprenditrice parlando con i giornalisti.

Strategia di crescita

“Ciò che conta in questo momento sono le possibilità che The Honest Co sta creando per avere un mondo più pulito” dice Alba. “Io e il team siamo concentrati sulla nostra strategia di crescita e siamo entusiasti di poter continuare a parlare di bellezza portando avanti la nostra missione e ispirando tutti a vivere consapevolmente. Siamo cresciuti e abbiamo imparato molto in pochi anni e oggi siamo un marchio moderno che i consumatori amano e di cui si fidano”.

The Honest Co. ha registrato un fatturato di circa 301 milioni di dollari nel 2020, con un aumento del 28% rispetto al 2019. Adesso la società guarda all’internazionalizzazione. L’anno scorso le vendite internazionali dei prodotti a marchio The Honest Beauty avevano rappresentato solo il 2% dei ricavi totali. Molti dei 39 milioni di follower sui social media di Alba vivono fuori dagli Stati Uniti: un’ottima base per espandere il progetto.

Jessica Alba dal cinema al business (senza dimenticare la famiglia)

Jessica Alba aveva esordito giovanissima in televisione e al cinema, raggiungendo la popolarità nei primi anni 2000 grazie al ruolo di protagonista nella serie ‘Dark Angel’. Sul grande schermo la vediamo poi in film di successo come ‘Honey’ (2003), ‘Sin City’ (2005), ‘I Fantastici 4’ (2005) e ‘Tutte pazze per Charlie’ (2007).

Inserita ogni anno nella sezione ‘Hot 100’ della rivista ‘Maxim’ dal 2003 al 2007, è stata votata come la donna più sexy del mondo da ‘FHM’ nel 2007.

Nel gennaio 2012 fonda, insieme ad altri collaboratori, The Honest Company, azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti non tossici per il mercato del consumo consapevole.

Nel 2000 diventa partner dell’attore Michael Weatherly. Ma l’amore tra i due si conclude nel 2003. Dal 2008 è felicemente sposata con Cash Warren, produttore cinematografico. La coppia ha tre figli: Honor Marie, Haven Garner e Hayes.

