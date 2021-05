L'ex gieffino commenta la scomparsa del cantante: "Morire così giovani ci insegna che dobbiamo goderci ogni giorno come fosse un regalo"

Filippo Nardi, concorrente del ‘Grande fratello’, dj e imprenditore, era amico e collega di Nick Kamen, scomparso ieri a 59 anni.

Raggiunto da LaPresse.it Filippo Nardi ha così commentato la notizia: “Sapevo da tempo che non stava bene, ma la notizia mi ha scioccato. Sono davvero molto dispiaciuto per la sua morte. Era una persona gentilissima, umilissima e molto pacata. Morire così giovani ci insegna che dobbiamo goderci ogni giorno come fosse un regalo”.

Nardi confessa anche il suo stupore nel constatare come gli italiani fossero così affezionati a Kamen: “Sono anche felicemente sorpreso di come fosse adorato in Italia. Un personaggio che pur non essendo più sulla scena mediatica, aveva ugualmente un grande seguito. E gli italiani gli hanno sempre dimostrato tutto il loro affetto”.

Filippo Nardi ricorda l’amico Nick Kamen



Filippo aveva conosciuto Nick in gioventù. Erano entrambi modelli e l’incontro avvenne durante uno shooting. “Nick Kamen insieme al fratello Barry, allo stilista Ray Petri e al fotografo Mark Lebon rappresentavano l’icona della subcultura Buffalo, movimento pionieristico della cultura giovanile degli anni ’80 che ha cambiato il volto della moda. Barry e Nick erano diventate le muse ispiratrici di Petri, dopo averlo incontrato in un negozio di abbigliamento”.

Chi è Filippo Nardi

Filippo Neri Flaccomio Nardi Dei, noto semplicemente come Filippo Nardi, è nato a Londra nel 1969. Nel 2001 diventa famoso per aver partecipato alla seconda edizione del ‘Grande fratello’, ma soprattutto per aver abbandonato il reality dopo soli 13 giorni poiché insofferente delle rigide norme della trasmissione.

Oggi è disk-jockey e personaggio televisivo. Da oltre trent’anni lavora come dj in discoteche italiane ed europee. Negli anni ha preso parte anche a diversi programmi televisivi, tra cui ‘Chiambretti c’è’, ‘Le Iene’, ‘Loveline’. Nel 2018 ha partecipato come concorrente alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Oggi Filippo Nardi è un conduttore tv e opinionista nei salotti dei talk show più famosi.

