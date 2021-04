Così il sindaco di Milano arrivato alla camera ardente allestita al Piccolo teatro Strehler

(LaPresse) Milva riposerà tra i grandi nel famedio di Milano, il tempio funerario che accoglie i personaggi illustri. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala, arrivato al Piccolo teatro Strehler per omaggiare la cantante alla camera ardente. “Ho sempre amato la sua vicinanza a Strehler e il suo impegno, che è stato commovente” – ha detto il sindaco – e “con i tempi corretti, la commissione che decide si riunisce a settembre-ottobre: diciamo che avrà tutto il mio appoggio” per far riposare Milva al Famedio del Cimitero Monumentale. “E’ un persona che ha dato tano all’arte, alla cultura e all’impegno milanese”, ha concluso.

