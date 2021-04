Al Saturday Night Live l’esordio della coppia di attori John Belushi e Dan Aykroyd

Una commedia musicale diventata un vero e proprio spettacolo per il numero di cantanti e musicisti nel cast: “The Blues Brothers” è un film del 1980 con protagonisti John Belushi e Dan Aykroyd. Il 22 aprile 1978 i “fratelli Blues” si presentano al grande pubblico, ospiti del Saturday Night Live. In poco tempo, dal popolare programma televisivo arriva il passaggio al grande schermo e un successo da Guinnes dei primati con il più alto numero di incidenti d’auto in una scena.

