L'attore in testa ai sondaggi, ma non si è ancora candidato

Matthew McConaughey, se solo decidesse di ufficializzare la sua candidatura, potrebbe diventare il prossimo governatore del Texas. Secondo un sondaggio realizzato dal Dallas Morning News e dall’università del Texas-Tyler, il 45% degli elettori lo voterebbe, mentre solo il 33% darebbe la sua preferenza al governatore in carica Greg Abbott (per gli appassionati di numeri, qui il report del sondaggio).

Troppo presto per decidere

McConaughey non ha ancora deciso ufficialmente cosa fare. Ha pensato alla candidatura: “Sto ponderando l’idea e la prendo in seria considerazione. Sono in un nuovo capitolo personale della vita”, ha detto all’emittente CNBC. Sempre trincerandosi dietro un prudente (o furbo) ” faro quello che vorrà la gente”. Ora la gente si è espressa, con una specie di acclamazione, e sono in molti ad aspettarsi una discesa in politica, come si dice da noi. Le elezioni saranno il prossimo anno, tutto può ancora succedere, e un sondaggio fatto prima che parta la campagna elettorale lascia il tempo che trova. Però un’indicazione la fornisce.

Da che parte sta?

L’attore premio Oscar per ‘Dallas Buyers Club‘ è repubblicano o democratico? Ufficialmente non si è mai pronunciato. Stando ai sondaggi, risulta che lo voterebbe il 66 per cento dei democratici, e solo il 30 dei repubblicani (che per il 56 per cento appoggia Abbott). Deciso oppositore di Donald Trump, sembrerebbe un candidato ideale per il partito Democratico, anche se le sue posizioni sono di critica sia alla sinistra sia alla destra.

McConaughey come Reagan e Schwarzenegger

Le elezioni saranno l’anno prossimo, e nel frattempo tutto può ancora succedere. I commentatori politici americani riconoscono che la notorietà di McConaughey può giocare a suo favore. Una storia che in passato si è già ripetuta almeno due volte. Ronald Reagan, già attore di Hollywood è stato governatore della California dal 1967 al 1975, por poi diventare presidente Usa dal 1981 al 1989. E Arnold Schwarzenegger, culturista poi attore è stato governatore, sempre della California, dal 2003 al 2011, per poi tornare al cinema. Probabilmente si sarebbe potuto candidare come Presidente, se non fosse nato in Austria.

Un vero texano

Oltre alla notorietà e al bell’aspetto, Matthew McConaughey è orgogliosamente texano. Nato a Uvalde (a ovest di San Antonio), da un padre imprenditore nel campo petrolifero e una mamma insegnante. Riceve un’educazione metodista, incentrata sul rispetto e la sensibilità per l’etica e la politica. È sposato con la modella brasiliana Camila Alves, hanno tre figli, e vivono ad Austin, capitale del Texas. Il profilo, insomma, è perfetto per provare la strada della politica. Ora sta a lui decidere.

