Foto anche degli anni Novanta all'inizio della carriera di Paolo Stratta, il fondatore

(LaPresse) Il 12 aprile la Fondazione Cirko Vertigo pubblicherà sulla piattaforma NicePlatform un importante fondo del suo archivio, frutto di oltre 20 anni di esperienza nel settore dello spettacolo del vivo. NicePlatform è la piattaforma digitale creata nel 2020 per far fronte alla chiusura dei teatri e al blocco delle attività legate allo spettacolo dal vivo a seguito dell’epidemia di Covid19. Gli archivi ripercorrono la storia della Fondazione anche prima della sua nascita, con reperti che risalgono anche al 1991, quando iniziava la sua carriera Paolo Stratta – il fondatore – a Colonia, in Germania.

