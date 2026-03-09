Carta del docente 2026: come richiederla, quando arriva e a chi spetta

La Carta del docente 2026 prende il via, il bonus è attivo da oggi lunedì 9 marzo per una cifra di 383 euro. Il beneficio è esteso al personale educativo e ai docenti con supplenza annuale – con scadenza 31 agosto – o fino al termine delle attività didattiche, ossia 30 giugno. Con questo importo, che originariamente era di 500 euro, salvo poi essere tagliato dal Ministero, il docente potrà acquistare libri e ingressi nei musei o biglietti per eventi culturali, ma anche le iscrizioni a corsi di aggiornamento e master, oltre a servizi di trasporto o l’acquisto di strumenti musicali. Si parla di circa un milione di beneficiari – fa sapere il Ministero – oltre 200mila in più rispetto allo scorso anno.

“A questo importo – aggiunge ancora il Ministero- si aggiungono ulteriori 281 milioni, 11 milioni in più rispetto ai 270 già annunciati, da destinare alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso agli insegnanti”.

Per consultare il proprio portafoglio elettronico e attivare il bonus, bisogna accedere con SPID o CIE alla piattaforma ufficiale cartadocente.istruzione.it