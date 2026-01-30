Maturità 2026, pubblicate le materie della seconda prova scritta e dell’orale

Sono state pubblicate le materie per l’esame di maturità 2026: per la seconda prova scritta è stata selezionata la versione di latino al liceo Classico e matematica per lo Scientifico.

Le materie per la seconda prova scritta negli altri istituti

Scienze umane al liceo delle Scienze umane

al liceo delle Scienze umane Economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”

per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” Discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Turismo”

per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Turismo” Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Le materie della prova scritta sono indicate nel decreto n.13 del 29/1/2026, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La prova orale

Per la prova orale – che da quest’anno torna obbligatoria per i maturandi – gli studenti del liceo Classico dovranno confrontarsi con matematica e storia. Il commissario della prima materia sarà un prof interno, mentre per storia sarà esterno. I ragazzi del liceo Scientifico dovranno prepararsi in storia e scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della terra). Il commissario della prima materia sarà un prof esterno, mentre per scienze naturali sarà esterno. Gli alunni del liceo Linguistico dovranno misurarsi con lingua e cultura straniera 2 e con scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della terra). Il commissario della prima materia sarà un prof interno, mentre per scienze naturali sarà esterno.

Per gli studenti del liceo delle Scienze umane ci sarà lingua e cultura straniera e con Storia dell’Arte. Il commissario della prima materia sarà un prof esterno, mentre per scienze naturali sarà interno. Infine per i ragazzi del liceo Artistico all’orale ci sarà seconda lingua e cultura straniera con le discipline artistiche. Il commissario della prima materia sarà un prof interno, mentre per scienze naturali sarà esterno.

Quando inizia l’esame di maturità

La prima prova scritta di italiano dell’esame di maturità, comune a tutti gli indirizzi di studio, si svolgerà dalle 8:30 di giovedì 18 giugno 2026. Seguirà la seconda prova scritta riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio orale individuale.

Valditara: “Orale tutto nuovo”

“Da quest’anno si torna all’esame di maturità, con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare”, ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. Da qui la rilevanza delle attività extracurricolari, sportive o culturali. Da qui l’importanza delle azioni particolarmente meritevoli compiute. Da qui anche la necessità di ripetere l’anno per chi si rifiuterà di essere valutato all’orale. In una società che ha necessità di riscoprire il valore della maturità, il nuovo esame orale consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente”.