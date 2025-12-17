Erasmus+, il Regno Unito torna nel programma dal 2027

Il Regno Unito torna a fare parte del programma Erasmus+ dal 2027, il progetto dell’Ue per l’istruzione. Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Oggi compiamo ulteriori passi avanti nel nostro rinnovato partenariato strategico Ue-Regno Unito. Abbiamo concluso i negoziati per l’associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027. Ripristiniamo Erasmus+ per i nostri giovani, aprendo le porte a nuove esperienze condivise e amicizie durature. Abbiamo inoltre concluso i colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’elettricità dell’Ue. Insieme, ci impegniamo a continuare a realizzare il nostro programma comune in tempo per il prossimo vertice Ue-Regno Unito”, afferma su X.

Il Regno Unito torna nel programma Erasmus+

La Commissione europea e il Regno Unito hanno concluso i negoziati per l’associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027, come riportato in una dichiarazione congiunta del commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic e Nick Thomas-Symonds, ministro per l’Ufficio del gabinetto del governo britannico.

L’associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027 offrirà “significative opportunità nei settori dell’istruzione, della formazione, dello sport e della gioventù per i cittadini del Regno Unito e dell’Unione Europea, in particolare per le giovani generazioni. La Commissione Europea e il Regno Unito attendono con ansia che queste opportunità si realizzino. Sono lieti che i termini specifici di questa associazione, comprese le condizioni finanziarie concordate di comune accordo, rappresentino un giusto equilibrio tra i contributi del Regno Unito e i benefici offerti dal programma e aprano la strada alla partecipazione del Regno Unito al programma nel 2027″, viene riferito nella nota.

I colloqui tra Ue e Regno Unito

Il Regno Unito e la Commissione Europea hanno inoltre concluso i colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’elettricità dell’Unione Europea, i cui dettagli saranno pubblicati in lettere nei prossimi giorni. La Commissione Europea e il Regno Unito lavoreranno ora per negoziare la partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’elettricità dell’Unione Europea e definire il quadro necessario per tale partecipazione.

“Una più stretta cooperazione in materia di elettricità apporterebbe reali benefici alle imprese e ai consumatori in tutta Europa, stimolerebbe gli investimenti nei Mari del Nord e rafforzerebbe la sicurezza energetica”, viene precisato.

Il Regno Unito e la Commissione europea sottolineano il loro impegno ad attuare tempestivamente i risultati del vertice del maggio 2025 e mirano in particolare a concludere, entro il prossimo vertice Ue-Regno Unito, i negoziati sul programma ‘Youth Experience Scheme’, sull’istituzione di uno spazio sanitario e fitosanitario comune e sul collegamento dei nostri sistemi di scambio di quote di emissione. La Commissione europea e il Regno Unito sottolineano inoltre il loro impegno per “l’attuazione piena, tempestiva e fedele degli accordi esistenti, in particolare l’accordo commerciale e di cooperazione e l’accordo di recesso, compreso il quadro di Windsor”.