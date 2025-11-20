Medicina, online foto scattate durante test semestre filtro. Mur pronto ad annullamento esami

Sono finite online, sui social network, alcune foto che sarebbero state scattate oggi, giovedì 20 novembre, durante la prima prova d’esame della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria dopo il cosiddetto semestre filtro. Si trattava del test che, dopo l’iscrizione a numero aperto e circa tre mesi di lezioni, gli studenti di Medicina hanno affrontato per poter proseguire i loro studi. Nel pomeriggio il ministero dell’Università e della Ricerca aveva affermato che la prova si era svolta in maniera regolare su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto dei tempi e delle procedure previste dalle Linee guida emanate dal Ministero ma in serata si è diffusa la notizia delle foto dell’esame finite online.

Crui: “Diffondere immagini dei test è inammissibile”

“Totale intransigenza verso chi diffonde e pubblica online o con qualsiasi mezzo le immagini degli esami per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Sono certa che tutti gli atenei adotteranno la massima fermezza nell’individuazione dei responsabili di questi atti per ripristinare il rispetto di tutte le procedure. In alcuni casi gli atenei sono già tempestivamente intervenuti ritardando e annullando i compiti. Le università vigileranno perché questi fatti non si ripetano“, ha detto in serata Laura Ramaciotti, presidente della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

Il ministero pronto ad annullare gli esami

Secondo quanto si apprende, il ministero dell’Università e della Ricerca trasmetterà agli atenei tutte le immagini attualmente in circolazione online e sui social, affinché possano essere individuati i responsabili e ripristinato il pieno rispetto delle procedure previste, incluso l’annullamento della prova, come prevede il regolamento. Il ministero, si apprende ancora, continua il monitoraggio in corso per segnalare anche nuovi contenuti eventualmente pubblicati. L’eventuale annullamento non riguarda tutta la procedura, ma l’esame del candidato individuato come responsabile della diffusione delle immagini.