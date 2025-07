Scuola, 15enne vince le Olimpiadi di Scienze Naturali: in Cina per l’Italia ma senza cittadinanza

Rappresentare l’Italia e l’eccellenza del sistema scolastico italiano con un passaporto tunisino e in tasca il permesso di soggiorno. È la storia di E., un 15enne con una intelligenza fuori dal comune: un ‘plus dotato’ nelle materie Stem, che LaPresse può raccontare. A scuola, il liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza, si sono subito accorti di lui, di quel ragazzino diffidente nato in Italia da madre romena e padre tunisino. La sua prof di Scienze, Valentina Cantarelli, lo iscrive ai Campionati delle Scienze Naturali. E. arriva primo nella gara cittadina e successivamente vince le fasi regionali, che si sono disputate all’Università della Basilicata. E. non si ferma, continua a studiare e a vincere fino ad arrivare al secondo posto della gara nazionale, lo scorso mese di maggio ad Assisi. Così, di diritto, il 15enne che frequenta il secondo anno si qualifica per le Olimpiadi internazionali, Ieso 2025, in Cina, a partire dal prossimo 7 agosto. Ma E. non è un “italiano” come gli altri: ha il passaporto tunisino, un regolare permesso di soggiorno, ma non la cittadinanza. Ad oggi, una persona nata in Italia da genitori non italiani può chiedere la cittadinanza al compimento dei 18 anni. E. ne ha 15. Permesso di soggiorno e passaporto tunisino sono pronti. Il tempo stringe nell’attesa che dalla Cina arrivi il visto per consentirgli di partecipare alle gare. E potrebbe non arrivare in tempo.

La pec degli insegnati al Viminale

La sua prof, insieme con la dirigente scolastica, si sono rimboccate le maniche. Hanno seguito ogni step affinché i suoi documenti fossero pronti per la partenza ad agosto. E hanno inviato una pec al Viminale: “Sia riconosciuta a E. la cittadinanza italiana per meriti scolastici”, è la richiesta della scuola per uno studente “che parla con una cadenza vagamente sarda, conosce la Costituzione, è nato qui”. Al momento, secondo quanto risulta a LaPresse, non è ancora arrivata una risposta, ma la scuola è fiduciosa: “Il nostro alunno partirà”.

Cantarelli evidenzia che i Campionati di Scienze naturali sono organizzati dalla Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali, Anisn, che è anche ente qualificato per la formazione dal Mur. “Il mio studente andrà a rappresentare l’Italia e il sistema scolastico italiano senza cittadinanza, parliamo di un problema per la società”, spiega la docente.

“Confido che il nostro studente possa partire – sottolinea a la dirigente scolastica, Lucia Girolamo – Sarebbe un peccato non consentire a un talento come lui di partecipare alle Olimpiadi in Cina per l’immane difficoltà a essere riconosciuto come italiano”. Girolamo parla di “una comunità scolastica che ha fatto rete, a partire dagli insegnanti”.