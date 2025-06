Si avvicina la campanella finale per gli studenti. E intanto si guarda al calendario scolastico 2025/2026

Mentre ci si prepara a ponti e festività in base al calendario scolastico 2025/2026 per il prossimo anno, sta arrivando la fine della scuola in tutte le Regioni italiane. Le prime a concludere finiscono già tra venerdì 6 giugno e sabato 7 giugno, questo fine settimana.

Si tratta della maggior parte delle Regioni: tra queste Lombardia, Lazio, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia, Sardegna.

Finiscono più tardi invece la provincia autonoma di Trento (12 giugno) e quella di Bolzano (13 giugno).

Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Basilicata finiscono invece un giorno ancora differente. Vediamo tutto l’elenco in base al sito del MiMit.

La fine della scuola 2025 Regione per Regione

ABRUZZO 7.6.2025

BASILICATA 10.6.2025

CALABRIA 7.6.2025

CAMPANIA 7.6.2025

EMILIA-ROMAGNA 6.6.2025

FRIULI-VENEZIA G. 7.6.2025

LAZIO 7.6.2025

LIGURIA 10.6.2025

LOMBARDIA 7.6.2025

MARCHE 7.6.2025

MOLISE 7.6.2025

PIEMONTE 7.6.2025

PUGLIA 7.6.2025

SARDEGNA 7.6.2025

SICILIA 7.6.2025

TOSCANA 10.6.2025

UMBRIA 7.6.2025

VALLE D’ AOSTA 10.6.2025

VENETO 7.6.2025

PROV. TRENTO 12.6.2025

PROV. BOLZANO 13.6.2025

Le commissioni d’esame 2025

Intanto l’esame di maturità 2025 è alle porte e c’è attesa per le commissioni degli esami di Stato 2025, che non sono ancora state rivelate. I nomi dei commissari esterni dovrebbero essere diffusi in questi giorni, tra fine maggio e inizio giugno, ma oggi, 3 giugno, ancora non si vedono. Al momento il Ministero dell’Istruzione non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma secondo le previsioni ad esempio di Studenti.it i nomi potrebbero essere resi noti tra il 3 e il 6 giugno 2025. Si tratta di un’informazione fondamentale per i maturandi.

La lista dei commissari esterni della maturità 2025 verrà pubblicata sul sito del MiM, sul Motore di Ricerca delle Commissioni dell’esame di Stato. Occorre inserire la città di riferimento, il tipo di scuola e l’indirizzo desiderato per arrivare alla pagina che mostra l’elenco dei commissari esterni e interni per gli esami di stato 2025.

