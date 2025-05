I nomi sono attesi a breve: ecco dove trovarli e le modalità d'esame

L’esame di maturità 2025 è alle porte e c’è attesa per le commissioni degli esami di Stato 2025. I nomi dei commissari esterni dovrebbero essere diffusi in questi giorni, tra fine maggio e inizio giugno. Al momento il Ministero dell’Istruzione non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma secondo le previsioni ad esempio di Studenti.it i nomi potrebbero essere resi noti tra il 3 e il 6 giugno 2025. Si tratta di un’informazione fondamentale per i maturandi.

La lista dei commissari esterni della maturità 2025 verrà pubblicata sul sito del MiM, sul Motore di Ricerca delle Commissioni dell’esame di Stato. Occorre inserire la città di riferimento, il tipo di scuola e l’indirizzo desiderato per arrivare alla pagina che mostra l’elenco dei commissari esterni e interni per gli esami di stato 2025.

Al momento la ricerca si può fare ma è ancora visibile la pagina relativa all’anno 2023-24, ma una volta disponibili i nomi, sarà aggiornata all’anno attuale.

La bagarre sui requisiti di ammissione

“Si smentisce la ‘bufala’ riportata da un quotidiano online circa un presunto dietro front del ministro sui requisiti di ammissione all’esame di maturità. La nota che viene citata, del direttore generale degli ordinamenti scolastici, ricorda semplicemente alle scuole (a seguito di alcune richieste di chiarimento) che le nuove disposizioni introdotte con la legge n.150/2024 riguardano solo l’incidenza del voto di condotta ai fini dell’ammissione all’esame di Stato e non i requisiti di ammissione relativi alle materie. Questi ultimi sono e restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017, non modificato per questa parte dalle nuove disposizioni. Una serena e obiettiva lettura della nota ministeriale avrebbe evitato inutili allarmismi”. Così in una nota il ministero dell’Istruzione e del Merito il 9 aprile.

Il 31 marzo Valditara ha firmato l’ordinanza sulle modalità dell’esame di Stato 2025

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l’Ordinanza ministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 2024/2025, che avrà inizio mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 8.30 con lo svolgimento della prima prova scritta.

Dall’anno scolastico in corso costituisce requisito per l’ammissione all’Esame di Stato lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e/o delle attività assimilabili. Per i candidati esterni le attività assimilabili ai Pcto sono accertate e valutate dal Consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria.

Inoltre, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024 in materia di valutazione del comportamento degli studenti della Scuola secondaria di secondo grado, qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all’Esame di Stato, se invece, la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali.

