Corecom Marche promotore del progetto Patentino digitale, realizzato da Red, Rete educazione digitale, con il patrocinio di Agcom e destinato ad una platea di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Presidente Cinzia Grucci: “educhiamo i giovani ad un uso sempre più attento e consapevole dei social media”.

Un uso sempre più attento e consapevole delle piattaforme digitali e dei social media da parte delle nuove generazioni. E’ nell’ambito di questo obiettivo che si muove il progetto del Corecom Marche “Patentino digitale” affidato e realizzato per la parte didattica, di progettazione e gestione dei percorsi formativi alla società del terzo settore “Red”, Rete educazione digitale. Un progetto che si muove sotto l’egida dell’Agcom, destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ai fini di una corretta alfabetizzazione digitale e mediatica.

Il percorso formativo

“Durante il percorso formativo – spiega la Presidente del Corecom Marche, Cinzia Grucci – i ragazzi affrontano temi come la web reputation, le piattaforme algoritmiche, la disinformazione e l’hate speech, prendendo consapevolezza dei rischi presenti in rete e nei social media”. La formazione, in alcuni casi avviata e prossima al termine, con la consegna del “patentino digitale”, è condotta da esperti con esperienza documentata per un totale di 289 ore di corso.

Il patentino

“Il patentino – rileva Cinzia Grucci (foto) – attesta la competenza acquisita in quanto ad un uso consapevole dei media, l’acquisizione di un senso critico capace di riconoscere rischi, disinformazione e comportamenti dannosi in rete”. Gli istituti scolastici interessati dal progetto si trovano su tutto il territorio marchigiano e gli incontri didattici si sono svolti e si svolgeranno in un clima non formale, spesso in spazi aperti alla creatività artistica e allo scambio di idee e di esperienze.

